Свой выбор сделал в первый день войны, – Вернидуб объяснил, почему пошел воевать за Украину

С первых дней войны Юрий Вернидуб сменил тренерскую работу в защиту Украины. Наставник рассказал, почему принял такое решение.

Вернидуб: По-другому поступить я не смог

56-летний тренер бросил успешную работу в молдавском Шерифе и вернулся в Украину. Наставник взял оружие в руки и встал на защиту родной страны после нападения России.

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Юрий Вернидуб заметил, что иначе поступить не смог.

У меня все в порядке. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Украина – больше всего! Слава Украине! Смерть Врагам,

– ответил специалист.

Тренерская карьера Вернидуба в Шерифе