Вернидуб: По-другому поступить я не смог
56-летний тренер бросил успешную работу в молдавском Шерифе и вернулся в Украину. Наставник взял оружие в руки и встал на защиту родной страны после нападения России.
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Юрий Вернидуб заметил, что иначе поступить не смог.
У меня все в порядке. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Украина – больше всего! Слава Украине! Смерть Врагам,
– ответил специалист.
Тренерская карьера Вернидуба в Шерифе
- Юрий Вернидуб подписал контракт с клубом в декабре 2020 года.
- Наставник стал подлинным благословением для молдавского Шерифа. Украинец привел клуб к невероятным результатам, особенно в еврокубках. Клуб побеждал мадридский Реал.
- Его соглашение с молдавской командой рассчитано до конца декабря 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинского тренера 34 поединка, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.