Вернидуб: По-іншому вчинити я не зміг
56-річний тренер покинув успішну роботу у молдовському Шерифі та повернувся в Україну. Наставник взяв зброю до рук та став на захист рідної країни після нападу Росії.
Читайте також Не для піару, а щоб бути прикладом, – воротар Динамо Бойко показав, як допомагає Україні
Юрій Вернидуб зауважив, що інакше вчинити б не зміг.
У мене все добре. По-іншому вчинити я не зміг. Свій вибір зробив першого дня війни. Все буде добре. Ми переможемо. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам,
– відповів спеціаліст.
Тренерська кар'єра Вернидуба у Шерифі
- Юрій Вернидуб підписав контракт із клубом у грудні 2020-го.
- Наставник став справжнім благословенням для молдовського Шерифа. Українець привів клуб до неймовірних результатів, а особливо у єврокубках. Клуб перемагав мадридський Реал.
- Його угода з молдовською командою розрахована до кінця грудня 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українського тренера 34 поєдинки, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.