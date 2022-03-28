Вернидуб: По-іншому вчинити я не зміг

56-річний тренер покинув успішну роботу у молдовському Шерифі та повернувся в Україну. Наставник взяв зброю до рук та став на захист рідної країни після нападу Росії.

Читайте також Не для піару, а щоб бути прикладом, – воротар Динамо Бойко показав, як допомагає Україні

Юрій Вернидуб зауважив, що інакше вчинити б не зміг.

У мене все добре. По-іншому вчинити я не зміг. Свій вибір зробив першого дня війни. Все буде добре. Ми переможемо. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам,
– відповів спеціаліст.

Тренерська кар'єра Вернидуба у Шерифі

  • Юрій Вернидуб підписав контракт із клубом у грудні 2020-го.
  • Наставник став справжнім благословенням для молдовського Шерифа. Українець привів клуб до неймовірних результатів, а особливо у єврокубках. Клуб перемагав мадридський Реал.
  • Його угода з молдовською командою розрахована до кінця грудня 2024 року.
  • У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українського тренера 34 поєдинки, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.