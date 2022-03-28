Вернидуб: По-іншому вчинити я не зміг

56-річний тренер покинув успішну роботу у молдовському Шерифі та повернувся в Україну. Наставник взяв зброю до рук та став на захист рідної країни після нападу Росії.

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Юрій Вернидуб зауважив, що інакше вчинити б не зміг.

У мене все добре. По-іншому вчинити я не зміг. Свій вибір зробив першого дня війни. Все буде добре. Ми переможемо. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам,

– відповів спеціаліст.

Тренерська кар'єра Вернидуба у Шерифі