Бойко: У нас фантастическая страна и волонтерское движение Вратарь киевского клуба отправил первую машину в распределительный центр города Узин, куда свозят людей эвакуированных из зоны боевых действий, и есть острая потребность в пище и средствах личной гигиены. Денис Бойко поблагодарил за логистику. Читайте также Никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец, – голкипер Динамо Бойко Динамовец отметил, что публично показывает свои дела не для пиара, а для того, чтобы стать примером для других. Бойко приятно удивлен добрым сердцем украинцев, которые ежедневно волонтерят. У нас фантастическая страна и волонтерское движение, о котором можно писать книги. Теперь я буду публиковать краткие отчеты. Если это втянет в этот процесс хотя бы одного человека, значит я все это публикую не зря! – написал Бойко. Помощь от Дениса Бойко / Фото с инстаграммы футболиста В сезоне-2021/2022 Бойко сыграл 6 матчей, в которых пропустил 4 гола и отыграл 4 матча на ноль. Напомним, что с началом войны в Украине Динамо переехало в Дрогобыч Львовской области.