Украинская теннисистка Элина Свитолина перед выступлением на Australian Open вынуждена провести две недели на карантине. Учитывая, что у нее немало свободного времени, часть из него она решила посвятить изучению языков. Среди них и украинский.

О своем распорядке дня на карантине Свитолина рассказала в комментарии btu.org.ua.

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"Я пытаюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировок, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировка с тренером Энди Беттлсом на велосипеде, со своим весом, пресс и тому подобное, а потом ланч. Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание", – рассказала Элина Свитолина.

По правилам карантина, теннисисты могут проводить только по 5 часов в день за пределами номера. Четыре из них отведены на тренировку, еще один час – на прием пищи.

"Условия хорошие, там сразу же сделано все: люди встречают, провожают, везде тебя сопровождают. Приезжаешь и сразу идешь на корт, там уже сидит человек, который следит за условиями. Есть люди, которые все убирают, тебя сопровождают даже до туалета. Для каждой команды есть тренажерные залы: одна комната – кардио, другая – для силовых тренировок. Каждый день ты выбираешь, что будешь делать сегодня. Тренажерные залы специально расположены на расстоянии, чтобы игроки сильно близко друг к другу не подходили", – рассказала теннисистка.

Остальное время теннисисты вынуждены проводить в своем номере. Многие поддерживают форму именно в них.

"Мне достался довольно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди, так что мне очень повезло. На питание я жаловаться не буду. Блюда приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов, чтобы заказать еду из отеля и доставкой Uber Eats. Я считаю, что это для нас отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем", – рассказала Элина Свитолина.

Стоит добавить, что не всем теннисисткам так повезло. Часть спортсменов отправили на жесткий карантин на 14 дней. Среди них и украинка Марта Костюк, а также Сергей Стаховский. Они не имеют права покидать номер и тренироваться на кортах. Причиной стало то, что они летели в Австралию в самолетах, среди пассажиров которых впоследствии обнаружили коронавирус.