Українська тенісистка Еліна Світоліна перед виступом на Australian Open змушена провести два тижні на карантині. Зважаючи, що в неї чимало вільного часу, частину з нього вона вирішила присвятити вивченню мов. Серед них і українська.

Про свій розпорядок дня на карантині Світоліна розповіла в коментарі btu.org.ua.

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"Я намагаюся планувати день. Наприклад, коли у мене не було тренувань, я займалася в номері. Вранці в мене була зарядка, потім сніданок, потім тренування з тренером Енді Беттлсом на велосипеді, зі своєю вагою, прес тощо, а потім ланч. У другій половині дня, коли вже в Європі прокидаються люди, я займаюся з вчителем українською і французькою. Ввечері дивлюся фільм або серіал, щось читаю, роблю домашнє завдання", – розповіла Еліна Світоліна.

За правилами карантину, тенісисти можуть проводити лише по 5 годин в день за межами номера. Чотири з них відведені на тренування, ще одна година – на прийом їжі.

"Умови хороші, там відразу ж зроблено все: люди зустрічають, проводжають, всюди тебе супроводжують. Приїжджаєш і відразу йдеш на корт, там вже сидить людина, яка стежить за умовами. Є люди, які все прибирають, тебе супроводжують навіть до туалету. Для кожної команди є тренажерні зали: одна кімната – кардіо, інша – для силових тренувань. Кожен день ти обираєш, що будеш робити сьогодні. Тренажерні зали спеціально розташовані на відстані, щоб гравці сильно близько один до одного не підходили", – розповіла тенісистка.

Решта часу тенісисти змушені проводити у своєму номері. Багато хто підтримує форму саме в них.

"Мені дістався досить великий номер. У мене дві кімнати, плюс ще суміжна кімната у тренера Енді, тож мені дуже пощастило. На харчування я скаржитися не буду. Страви приносять тричі на день, плюс дають ваучер на 100 австралійських доларів, щоб замовити їжу з готелю і доставкою Uber Eats. Я вважаю, що це для нас чудовий варіант, на таку суму ми навіть не наїдаємо", – розповіла Еліна Світоліна.

Варто додати, що не всім тенісисткам так пощастило. Частину спортсменів відправили на жорсткий карантин на 14 днів. Серед них і українка Марта Костюк, а також Сергій Стаховський. Вони не мають права покидати номер та тренуватися на кортах. Причиною стало те, що вони летіли в Австралію в літаках, серед пасажирів яких згодом виявили коронавірус.