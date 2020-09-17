Свитолина второй раз подряд сыграет против россиянки на турнире в Риме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против россиянки Светланы Кузнецовой в третьем раунде турнира в Риме. До этого украинка уже победила другую теннисистку из России Анастасию Павлюченкову.
В матче 1/8 финала Свитолина попытается снова победить теннисистку из России. Светлана Кузнецова была сильнее эстонки Анетт Контавейт – 4:6, 7:5, 6:3, информирует 24 канал.
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Светлана Кузнецова и Анетт Контавейт провели на корте 2 часа 47 минут, что вдвое дольше матча украински. Кроме Контавейт российская теннисистка в первом круге обыграла Бернарду Перу (3:6, 7:6(3), 6:3).
Свитолина встречалась с Кузнецовой четыре раза и одержала три победы. Все прошлые матчи теннисистки играли друг против друга на хардовом покрытии.
Кто такая Светлана Кузнецова?
Российская теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема и двух в парном. Победительница 34 турниров WTA. Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.
Турниры WTA Premier
Категория теннисных турниров WTA, которая была создана в 2009 году и состоит из 20 турниров.
К премьерной категории относятся: 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) с призовым фондом более 8 миллионов долларов в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине. Пять турниров с призовым фондом почти 3 миллиона долларов в Дохе, Торонто/Монреале, Цинциннати, Риме и Ухане. 12 турниров с призовым фондом от почти 783 тысяч долларов до более 2 миллионов долларов.