Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала на своем первом старте после карантина. Украинка победила соперницу из России Анастасию Павлюченкову.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Свитолина в двух сетах победила россиянку, информирует 24 канал.

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Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) 2:0 (6:3, 7:6)

Уже с начала поединка Свитолина делала главный акцент на ошибки соперницы и тактические действия. Украинка несколько в оборонительном плане начала поединок, но при первой лучшей возможности атаковала россиянку. Сперва теннисистки обменялись геймами, а дальше инициативу в свои руки взяла Элина. Первая подача у Свитолиной несколько хромала в первом сете, но украинка не упустила случая и реализовала свой единственный брейкпойнт в первой партии.

Второй сет начался крайне неудачно для украинки. Павлюченкова взяла три гейма подряд, а дальше Свитолина совершила невероятный камбэк, тогда счет встречи стал 4:4. Напряженность в матче с каждым ударом теннисисток лишь росла. При равном счете 4:4 Свитолина реализовала двойной матчбол, но с подачей на матч не получилось. Девушки в течение нескольких минут не могли обнаружить более сильную в гейме.

На тай-брейке игра шла на равных до того момента, пока Свитолина на финальных очках не показала, что она не зря на шестом месте в рейтинге WTA. Элина не побоялась сыграть остро и нестандартно, заслуженно выиграв этот матч.

First match in 6 months is a victory for @ElinaSvitolina.



She bests Pavlyuchenkova 6-3. 7-6(4).#ibi20 pic.twitter.com/MqIzMMOhTe — wta (@WTA) September 16, 2020

Во встрече Свитолина взяла четыре подачи соперницы, а Павлюченкова – 3. Украинка выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки на подаче, а российская теннисистка лишь однажды подала на вылет и дважды ошиблась на своей подаче.

Благодаря победе Свитолина несколько сократила счет в личных противостояниях между теннисистками – 2:3.

Этот турнир для Элины Свитолины стал первым официальным после рестарта сезона. Она является двукратной победительницей соревнований в Риме (2017 и 2018)

В 1/8 финала Элина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) / Светлана Кузнецова (Россия).

Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова видеообзор матча