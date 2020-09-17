Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Світлани Кузнецової у третьому раунді турніру у Римі. До цього українця вже перемогла іншу тенісистку з Росії Анастасію Павлюченкову.

У матчі 1/8 фіналу Світоліна спробує знову перемогти тенісистку з Росії. Світлана Кузнецова була сильнішою за естонку Анетт Контавейт – 4:6, 7:5, 6:3, інформує 24 канал.

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Світлана Кузнецова та Анетт Контавейт провели на корті 2 години 47 хвилин, що вдвічі довше за матч українки. Окрім Контавейт російська тенісистка у першому колі обіграла Бернарду Перу (3:6, 7:6(3), 6:3).

Світоліна зустрічалася з Кузнєцовою чотири рази і здобула три перемоги. Всі минулі матчі тенісистки грали одна проти одної на хардовому покритті.

Цей турнір для Еліни Світоліни став першим офіційним після рестарту сезону. Вона є дворазовою переможницею змагань у Римі (2017 та 2018).

Хто така Світлана Кузнецова? Російська тенісистка, переможниця двох турнірів Великого шлема та двох у парному. Переможниця 34 турнірів WTA. Колишня друга ракетка світу в одиночному розряді.

Також інша українка Даяна Ястремська зіграє проти другої ракетки світу Сімони Халеп. До цього 20-річна одеситка здолала американку Аманду Анісімову 4:6, 7:6, 6:4.

Турніри WTA Premier

Категорія тенісних турнірів WTA, яка була створена у 2009 році та складається з 20 турнірів.

До прем'єрної категорії належать: 4 обов'язкових турніри (спільно з чоловіками) з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів в Індіан-Веллс, Маямі, Мадриді та Пекіні. П'ять турнірів з призовим фондом майже 3 мільйони доларів у Досі, Торонто / Монреалі, Цинциннаті, Римі й Ухані. 12 турнірів з призовим фондом від майже 783 тисяч доларів до понад 2 мільйонів доларів.