Свитолина: Нет никакой мотивации

В первую очередь Свитолина обратила внимание, что продолжительность профессиональной карьеры у мужчин и женщин отличается. Теннисистка отметила, что женщины быстрее уходят из спорта из-за рождения детей.

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С другой стороны, по словам Свитолиной, продолжительность карьеры зависит от того, насколько здоровье позволяет теннисисту играть на высоком уровне. Украинка заявила, что для нее это определяющий фактор.

Свитолина сказала, что хочет выступать только на самом высоком уровне.

Я не знаю, хочу ли играть на среднем уровне, не демонстрируя высоких результатов, если мне не будут позволять мои травмы, если мне будет нужно залечивать старые травмы. Я не знаю, хочу ли выступать на таком уровне. Для меня – только быть на самом высоком уровне. На данный момент я это могу делать, мне позволяет здоровье,

– рассказала Элина.

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Свитолина отметила, что в течение последних 5-и лет у нее не было мыслей завершить карьеру. Другое дело, когда теннисистка пробивалась в профессиональный теннис.

"Когда росла, конечно, было очень тяжело. Когда ты переходишь из юниоров в профессионалы – это очень тяжелый период. Ты начинаешь с нуля. Играешь на детских турнирах, переходишь в юниоры, где я достигла номер один в мире. Потом все это снова начинается с нуля, потому что у тебя нет профессионального рейтинга.

Ты играешь на каких-то маленьких турнирах с двумя людьми, которые смотрят твой матч. Нет никакой мотивации. Там я провела определенное время, чтобы постепенно все эти турниры пройти и достичь вершины", – резюмировала Элина.

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Элина Свитолина – самая титулованная теннисистка в истории Украины. Элина победила на 15 турнирах WTA.

Призовые украинки уже достигли более 21 миллиона долларов. Она первой из представительниц Украины вошла в топ-3 рейтинга WTA.

Также Свитолина первой в истории принесла Украине медаль Олимпийских игр по теннису. В Токио спортсменка завоевала бронзовую награду.

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