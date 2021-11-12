Суровая борьба с коррупцией
Свитолина рассказала, что договорные матчи в футболе и теннисе несколько отличаются. По словам украинки, в теннисе договорные матчи на более низком уровне.
Стоит внимания Свитолина рассказала, сменит ли гражданство: теннисистка получала предложения
27-летняя теннисистка отметила, что в теннисе серьезно борются с договорными матчами. Вероятно, Свитолина подразумевает деятельность организации International Tennis Integrity Agency.
Есть специальная организация, которая все это отслеживает. В теннисе на высоком уровне все серьезно. На низком уровне есть очень ужасные ситуации. Многие люди "связались" с договорными матчами. Особенно в Турции и Египте, где сидят по целому году и играют турниры. Там очень много. Там и судьи очень многие попали,
– рассказала Свитолина.
Теннисистка также рассказала о строгих правилах для всех игроков. В частности, по словам Свитолиной, теннисисты должны сообщать о любом предложении сыграть договорной матч.
"Я должна обратиться в эту организацию и сказать, что такой-то предложил мне такие-то деньги... С ним связываются, и там большие проблемы. Если я не обратилась, даже не согласившись, то меня могут дисквалифицировать", – отметила Свитолина.
Это интересно Зашли в тупик, – Свитолина впервые призналась, почему рассталась с тренером
Элина рассказала, что любые сообщения о договорных матчах она переправляет в организацию, чтобы не иметь проблем. Свитолина подтвердила, что получала предложения сыграть договорной матч.
Очень много было писем, сообщений. Те люди, которые не знают, до сих пор отправляют. Я избегаю. Там приходят 200 –300 тысяч... Но я не знаю, реальные ли это деньги, или меня обманывают. Это все не мое,
– резюмировала украинка.
Смотрите видео интервью Свитолиной
Украинцы и договорные матчи в теннисе
- За последние годы сразу несколько украинских теннисистов попались на договорных матчах. В мае 2018 года украинский теннисист Дмитрий Богданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.
- В том же году братьев Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицировали и обязали уплатить штраф за вероятное участие в договорных матчах и незаконные ставки.
- В 2020 году идентичное наказание получил Станислав Поплавский.