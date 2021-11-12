Світоліна: Немає ніякої мотивації

У першу чергу Світоліна звернула увагу, що тривалість професійної кар'єри у чоловіків та жінок відрізняється. Тенісистка зазначила, що жінки швидше йдуть зі спорту через народження дітей.

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З іншого боксу, за словами Світоліної, тривалість кар'єри залежить від того, наскільки здоров'я дозволяє тенісисту грати на високому рівні. Українка заявила, що для неї це визначальний фактор.

Світоліна сказала, що хоче виступати тільки на найвищому рівні.

Я не знаю, чи хочу грати на середньому рівні, не демонструючи високих результатів, якщо мені не будуть дозволяти мої травми, якщо мені буде потрібно заліковувати старі травми. Я не знаю, чи хочу виступати на такому рівні. Для мене – тільки бути на найвищому рівні. На цей момент я це можу робити, мені дозволяє здоров'я,

– розповіла Еліна.

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Світоліна зазначила, що протягом останніх 5-и років у неї не було думок завершити кар'єру. Інша справа, коли тенісистка пробивалася у професійний теніс.

"Коли росла, звісно, було дуже важко. Коли ти переходиш з юніорів у професіонали – це дуже важкий період. Ти починаєш з нуля. Граєш на дитячих турнірах, переходиш у юніори, де я досягла номер один у світі. Потім все це знову починається з нуля, тому що в тебе немає професійного рейтингу.

Ти граєш на якихось маленьких турнірах з двома людьми, які дивляться твій матч. Немає ніякої мотивації. Там я провела певний час, щоб поступово всі ці турніри пройти та досягти вершини", – резюмувала Еліна.

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Еліна Світоліна – найтитулованіша тенісистка в історії України. Еліна перемогла на 15 турнірах WTA.

Призові українки вже сягнули понад 21 мільйон доларів. Вона першою з представниць України увійшла в топ-3 рейтингу WTA.

Також Світоліна першою в історії принесла Україні медаль Олімпійських ігор з тенісу. У Токіо спортсменка виборола бронзову нагороду.

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