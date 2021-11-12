Свитолина и Беттлс исчерпали опыт

Теннисистка рассказала, что они с Беттлсом больше ничего не могли дать друг другу из-за длительного сотрудничества.

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В теннисе с тренерами есть срок годности. Очень много проходит работы с тренером, и ты ездишь с ним постоянно. Ты видишь его практически 24 часа и должен проводить с ним максимально много времени, чтобы быть в идеальной форме для выступлений. Иногда бывает исчерпан опыт и тренера, и игрока,

– сказала Свитолина.

Она добавила, что проработать 5 лет с одним тренером в теннисе – это невероятно много. Элина опровергла информацию, что уже расставалась с Беттлсом.

Свитолина отметила, что Беттлс сперва был ее спарринг-партнером, после чего она назначила его главным тренером.

Британец тренировал Свитолину с 2018-го года, и теперь они вместе поняли, что зашли в тупик.

Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон – мы знали, что зашли в тупик и нужно что-то менять,

– сказала теннисистка.

Элина добавила, что первой заявила Беттлсу о том, что стоит завершить сотрудничество. Свитолина призналась, что ей было трудно это сделать. Теперь же теннисистка планирует определиться с новым наставником.

Видео интервью Свитолиной

Свитолина рассталась с тренером

Самая титулованная украинская теннисистка в октябре сообщила, что решила расстаться со своим тренером.

С Эндрю Беттлсом у 27-летней Свитолиной был лучший период карьеры. За 5 лет с британцем Свитолина получила 11 титулов и выиграла "бронзу" Олимпиады-2020.

Свитолина выиграла Итоговый турнир в 2018 году и вышла в полуфиналы Уимблдона и US Open. До сих пор это не удавалось ни одной теннисистке с украинским паспортом.