Элина Свитолина – Синь Ю Ван 2:0 (6:2, 6:1)

8 июля на лондонском корте сошлись 21-я и 42-я ракетки мира. Элина Свитолина вышла на корт с черной лентой на одежде. Все из-за утренней атаки России по Украине, которая унесла жизни не одного земляка или землячки теннисистки, сообщает 24 Канал.

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Легкий старт Свитолиной

Всего 26 минут хватило Элине, чтобы забрать первый сет в свой актив. На старте поединка теннисистки обменялись геймами. После чего Свитолина взяла три гейма подряд, один из которых был на подаче Ван. Счет стал уже 4:1, три гейма были в запасе украинки.

Шестой гейм остался за китаянкой 4:2. Он стал вторым и последним в первой партии для представительницы Китая. В седьмом гейме Свитолина защитила свою подачу, а уже в следующем гейме поставила громкую точку в первом сете 6:2.

Следует отметить. В первой партии Свитолина не отдала ни одного гейма на своей подаче. Зато взяла два на мяче соперницы. Элина сделала подачи навылет (2 – у китаянки) и ноль двойных ошибок (3 – у Ван).

Один гейм для китаянки

Второй сет, как и первый, начался с гейма для украинской теннисистки. Далее Элина не воспользовалась брейк-пойнтом и выпустила победный гейм из своих рук – 1:1.

Третий и четвертый геймы были затяжными в исполнении теннисисток. Оба остались за второй ракеткой Украины 3:1. Проигранная подача китаянки.

Далее на корте феерила только одна теннисистка. Свитолина легко довела матч до победы 6:1. Только 56 минут продолжалась борьба за выход в четвертьфинал Уимблдона-2024, в которой победила наша теннисистка.

В 1/4 финала Уимблдона на Элину Свитолину ждет противостояние с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Это будет римейк бронзового финала Олимпийских игр-2020, в котором украинка одержала победу.