Еліна Світоліна – Сінь Ю Ван 2:0 (6:2, 6:1)

8 липня на лондонському корті зійшлись 21-ша та 42-га ракетки світу. Еліна Світоліна вийшла на корт із чорною стрічкою на одязі. Все через ранкову атаку Росії по Україні, яка забрала життя не одного земляка чи землячки тенісистки, повідомляє 24 Канал.

До теми Боротьба за вихід у чвертьфінал Вімблдона-2024: онлайн-трансляція матчу Світоліна – Ван

Легкий старт Світоліної

Лише 26 хвилин вистачило Еліні, аби забрати перший сет у свій доробок. На старті поєдинку тенісистки обмінялись геймами. Після чого Світоліна взяла три гейми поспіль, один із яких був на подачі Ван. Рахунок став вже 4:1, три гейми були у запасі українки.

Шостий гейм залишився за китаянкою 4:2. Він став другим та останнім у першій партії для представниці Китаю. У сьомому геймі Світоліна захистила свою подачу, а вже у наступному геймі поставила гучну крапку у першому сеті 6:2.

Слід відзначити. У першій партії Світоліна не віддала жодного гейму на своїй подачі. Натомість взяла два на м'ячі суперниці. Еліна зробила подачі навиліт (2 – у китаянки) та нуль подвійних помилок (3 – у Ван).

Один гейм для китаянки

Другий сет, як і перший, розпочався із гейму для української тенісистки. Далі Еліна не скористалась брейк-пойнтом та випустила переможний гейм зі своїх рук – 1:1.

Третій та четвертий гейми були затяжними у виконанні тенісисток. Обидва залишились за другою ракеткою України 3:1. Програна подача китаянки.

Далі на корті феєрила лише одна тенісистка. Світоліна легко довела матч до перемоги 6:1. Лише 56 хвилин тривала боротьба за вихід у чвертьфінал Вімблдону-2024, у якій тріумфувала наша тенісистка.

В 1/4 фіналу Вімблдону на Еліну Світоліну чекає протистояння із Єлєною Рибакіною із Казахстану. Це буде рімейк бронзового фіналу Олімпійських ігор-2020, у якому українка здобула перемогу.