Элина Свитолина – Арина Соболенко 1:2 (6:4, 1:6, 6:7)

Соперницей уроженки Одессы стала "нейтральная" представительница из Беларуси Арина Соболенко. Теннисистки в четвертый раз встречались между собой и, к сожалению, вторая ракетка мира одержала третью победу, пишет 24 Канал.

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Старт матча был за Элиной Свитолиной. Она уже в первом гейме имела 3 брейк-поинта, но не смогла их реализовать. После этого первая ракетка Украины взяла свою подачу и оформила брейк. В середине сета теннисистки обменялись брейками и Элина в дальнейшем уже не позволяла белоруске навязать борьбу на своей подаче – 6:4.

Вторая партия имела совсем другой характер. Соболенко уверенно взяла первые четыре гейма, после чего Свитолина сделала брейк под ноль, но снова отдала свою подачу и уступила почти без шансов – 1:6.

Поэтому все решалось в третьем сете и он выдался огненным. Украинка выигрывала 2:0 и имела преимущество на своей подаче со счетом 30:0, но не смогла уйти в отрыв, а потом уже оказалась в очень трудном положении, уступая 2:4. В дальнейшем соперницы брали свою подачу и в десятом гейме "нейтральная" теннисистка вышла подавать на матч.

Однако Свитолина сделала "сухой" брейк и в борьбе взяла свою подачу. После этого на кураже первая ракетка Украины могла закрывать игру в двенадцатом гейме. Она имела 2 матчбола, но, к сожалению, не реализовала их. На тай-брейке Элина постоянно догоняла и завоевала свой шанс, выйдя вперед 7:6, но в конце удача оставила нашу землячку и все же она проиграла безумный поединок, который длился 2 часа 22 минуты.

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Соболенко

В течение матча Элина Свитолина сделала 2 эйса при 6 двойных ошибках, реализовала 5 из 18 брейк-поинтов и выиграла 8 из 14 геймов на своей подаче.

Отметим, что в четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с Еленой Остапенко. Действующей же чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.