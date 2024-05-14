Еліна Світоліна – Арина Сабалєнко 1:2 (6:4, 1:6, 6:7)

Суперницею уродженки Одеси стала "нейтральна" представниця з Білорусі Арина Сабалєнко. Тенісистки вчетверте зустрічалися між собою й, на жаль, друга ракетка світу здобула третю перемогу, пише 24 Канал.

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Старт матчу був за Еліною Світоліною. Вона вже у першому геймі мала 3 брейк-поінти, але не змогла їх реалізувати. Після цього перша ракетка України взяла свою подачу й оформила брейк. У середині сету тенісистки обмінялися брейками й Еліна надалі вже не дозволяла білорусці нав'язати боротьбу на своїй подачі – 6:4.

Друга партія мала зовсім інший характер. Сабалєнко впевнено взяла перші чотири гейми, після чого Світоліна зробила брейк під нуль, але знову віддала свою подачу та поступилася майже без шансів – 1:6.

Тож усе вирішувалося у третьому сеті й він видався вогняним. Українка вигравала 2:0 та мала перевагу на своїй подачі з рахунком 30:0, але не змогла піти у відрив, а згодом уже опинилася в дуже скрутному становищі, поступаючись 2:4. Надалі суперниці брали свою подачу й у десятому геймі "нейтральна" тенісистка вийшла подавати на матч.

Проте Світоліна зробила "сухий" брейк і в боротьбі взяла свою подачу. Після цього на куражі перша ракетка України могла закривати гру у дванадцятому геймі. Вона мала 2 матчболи, але, на жаль, не реалізувала їх. На тай-брейку Еліна постійно наздоганяла й виборола свій шанс, вийшовши уперед 7:6, але наприкінці удача залишила нашу землячку й все ж таки вона програла шалений поєдинок, який тривав 2 години 22 хвилини.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Сабалєнко

Протягом матчу Еліна Світоліна зробила 2 ейси при 6 подвійних помилках, реалізувала 5 з 18 брейк-поінтів та виграла 8 із 14 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Арина Сабалєнко зіграє з Єленою Остапенко. Чинною ж чемпіонкою турніру є представниця Казахстану Єлена Рибакіна.