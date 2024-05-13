Первая ракетка Украины одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Этот результат позволил Элине Свитолиной продолжить свою невероятную серию в матчах против россиянок, которая длится с начала полномасштабного вторжения.

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100-процентный результат

Уроженка Одессы восемь раз встречалась с "нейтральными" представительницами России и победила в каждом из них. Более того, украинка за это время отдала лишь 2 сета.

Все результаты Свитолиной против россиянок после 24 февраля 2022 года

Монтеррей, март 2022: Анастасия Потапова – 6:2, 6:1

Страсбург, май 2023: Варвара Грачева – 6:3, 6:4

Страсбург, май 2023: Анна Блинкова – 6:2, 6:3

Ролан Гаррос, июнь 2023: Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5

Ролан Гаррос, июнь 2023: Дарья Касаткина – 6:4, 7:6

Вашингтон, август, 2023: Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

US Open, август 2023: Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Рим, май 2024: Анна Калинская – 6:3, 6:3

После очередного победного поединка Элина прокомментировала выход в следующий круг турнира.

"Очень нравится здесь играть, особенно ночные сессии, это действительно что-то особенное. Так много замечательных воспоминаний. Каждый раз, когда выхожу на центральный корт, вспоминаю все тяжелые матчи, которые провела здесь.

Честно говоря, в прошлый раз я здесь играла не очень хорошо. Но все равно, знаете, было приятно сыграть здесь такой большой турнир, получить ощущение важного соревнования. Думаю, важно придерживаться своей игры. Знаю, что могу хорошо сыграть здесь. Стараюсь черпать из этого уверенность", – заявила Свитолина.

Интересно. Элина Свитолина дважды триумфовала на Мастерсе в Риме (2017, 2018). Ни одна из действующих теннисисток не может похвастаться таким достижением.

Отметим, что в 1/8 финала Элина Свитолина встретится с еще одной "нейтральной" теннисисткой, но из Беларуси. Ей будет противостоять вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая в предыдущем круге переиграла Даяну Ястремскую. Матч состоится 13 мая и начнется не раньше 21:30.