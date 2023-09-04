Сделать шаг назад перед двумя вперед: Свитолина рассказала о своих планах после US Open

В США продолжается розыгрыш последнего в 2023 году турнира Grand Slam. В нем приняли участие 5 украинок, однако на стадии 1/16 финала последняя из них завершила свои выступления.

Элина Свитолина смогла на уровне провести турнир. Однако после побед над немкой Фридзам и "нейтральной" Павлюченковой в равной борьбе уступила третьей ракетке мира – Джессике Пегуле.

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Нужно время на восстановление

После этого украинка заявила, что возьмет паузу в выступлениях, чтобы окончательно восстановиться от травмы ноги, которая беспокоит ее еще с Уимблдона. Теперь же первая ракетка Украины в своих соцсетях подробнее рассказала о причинах такого решения.

"Жизнь – это прекрасное путешествие, но я должна признать, что иногда оно бывает слишком сложным. Я постоянно жонглирую многочисленными обязанностями, гонюсь за своей мечтой и стремлюсь к успеху. Легко попасть в этот вихрь жизни, но среди всего этого я поняла, как важно сделать паузу, перевести дыхание и сделать шаг назад.

Жизненные проблемы могут быть очень сложными, но я поняла, что это нормально сделать перерыв и восстановить силы. Именно в эти минуты покоя я набираюсь сил, чтобы продолжать двигаться вперед, к своим мечтам. Именно в эти моменты я обретаю ясность и снова обретаю сосредоточенность.

У меня есть несколько интересных планов! Во-первых, я вернусь домой, чтобы погрузиться в любовь и смех со своей семьей и друзьями. Потом я займусь своим выздоровлением, но при этом найду время, чтобы расслабиться насладиться несколькими кружками холодного пива", – написала Свитолина.

. Элина Свитолина в апреле вернулась после годовой паузы выступлений в Туре из-за рождения дочери Скай. За это время она провела 33 матча, в которых одержала 21 победу. В частности, украинка выиграла турнир в Страсбурге, дошла до полуфинала Уимблдона и четвертьфинала Ролан Гаррос. Такие выступления позволили ей стать первой ракеткой Украины и укрепиться в топ-30 мирового рейтинга.