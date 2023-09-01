Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)

Теннисистки выдали бескомпромиссный матч за выход в 1/16 финала американского турнира, который длился 2 часа 48 минут. Очень затяжной поединок между девушками уже на такой ранней стадии соревнований, сообщает 24 Канал.

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Весь стартовый сет Свитолина то и делала, что догоняла свою соперницу в счете. Павлюченкова так и не позволила почувствовать вкус лидера в первом сете. Ключевым стал 11-й розыгрыш, когда "нейтральная" россиянка защитила свою подачу, а в следующем гейме взяла подачу Элины на сет – 5:7.

Уже во второй партии затяжные гейма продолжились. Этого все было с точностью, но наоборот. Россиянка догоняла Свитолину в счете, взявшей седьмой и восьмой гейма, ставшие переломными в игре 5:3. Украинская теннисистка была в шаге от партии, но не смогла взять гейм на подаче соперницы 5:4.

В десятом гейме Элина вообще потеряла преимущество 40:0. Анастасия отыграла три брейка, но больше представительнице вражеской страны не хватило – больше у Элины и сет за украинкой 6:4.

В решающем третьем сете Свитолина начала играть еще сильнее. Итог – 4:0 по геймам уже на старте, два из которых на подаче оппонентки из России.

Далее украинка потеряла концентрация, что-то случилось с Элиной, которая позволила Павлюченковой взять три гейма подряд и уже вплотную приблизиться к ней в счете 4:3. Не может Свитолина без нервов и спокойно победно заканчивать свои матчи.

К счастью, в заключительных геймах первая ракетка Украины собралась и сперва с брейком сделала 5:3. Далее отдала сопернице ее подачу, но затем защитила свою – 6:4.

Интересный факт! В этом поединке Свитолина совершила 9 двойных ошибок против 7-ми у соперницы. Также Элина 10 раз подала навылет (у Павлюченковой – 3).

Элина Свитолина идет в 1/16 финала US Open-2023 и становится единственной украинкой на этой стадии. Леся Цуренко, к сожалению, вылетела в 1/32, без шансов проиграв другой "нейтральной" россиянке Екатерине Александровой в двух сетах. Другие украинские теннисистки прекратили борьбу еще в первом круге.

Следующей соперницей Свитолиной на Открытом чемпионате США станет третья ракетка мира и местная теннисистка Джессика Пегула (2 сентября).

Свитолина – Павлюченкова: видеообзор матча