Речь идет о Марте Костюк, которая в 1/8 финала обыграла "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву, и Даяну Ястремскую, которая 22 января была сильнее в двух сетах "нейтральной" белорусской Виктории Азаренко.

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Свитолина прокомментировала выступления украинок на AO-2024

К сожалению, матч 1/8 финала AO-2024 стал неудачным для первой ракетки мира Элины Свитолиной, которая из-за сильной боли в спине. снялась по ходу первого сета. Ее соперница чешка Линда Носкова на отказе украинки пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина рассказала, что произошло с ее спиной уже на старте поединка. Также Элина прокомментировала выступление своих землячек в Мельбурне. Первая ракетка Украины рассказала, что всю неделю за выступлениями украинок и не скрывает свою радость от того, что 7 украинских теннисисток пробились в основу Australian Open-2024.

Элина отметила, что такие выступления приносят пользу всему украинскому теннису. Даже после досадного отказа продолжать матч Свитолина нашла в себе силы даже на юмор.

Это круто для украинского тенниса. Конечно, сейчас я чувствую себя очень старухой из-за своего здоровья, но я счастлива, что у них все получается. Это хорошо для украинского тенниса. Это отлично и для подрастающего поколения, особенно сейчас, когда Украина переживает такие трудные времена,

– заявила первая ракетка Украины.

"Хорошо, что у нас есть сильные украинские девушки. Надеюсь, мы сможем и дальше развивать эту тенденцию. Кроме того, это круто для Кубка Билли Джин Кинг. Я с нетерпением жду апрельских матчей и надеюсь получить шанс сыграть в Мировой группе, в финальном турнире. Приятно наконец-то получить шанс сыграть там с таким количеством игроков хорошего уровня. Это увлекательно", – добавила Свитолина.

Отметим. В четвертьфинале Костюк сыграет роты 4-й ракетки мира из США Коко Гофф, а Ястремская померяется силами с Линдой Носковой, сыгравшей против Свитолиной всего три гейма. Оба матча 1/4 финала AO-2024 с участием украинок запланированы на 23-24 января.