Мова йде про Марту Костюк, яка в 1/8 фіналу обіграла "нейтральну" росіянку Марія Тімофєєву, та Даяну Ястремську, яка 22 січня була сильнішою у двох сетах за "нейтральну" білоруску Вікторію Азарєнко.

Варто дізнатись Ніби хтось вистрілив мені в спину, – Світоліна зізналась, чому знялась з матчу Australian Open

Світоліна прокоментувала виступи українок на AO-2024

На жаль, матч 1/8 фіналу AO-2024 став невдалим для першої ракетки світу Еліни Світоліної, яка через сильний біль у спині знялась по ходу першого сету. Її суперниця чешка Лінда Носкова на відмові українки пробилась у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

Світоліна розповіла, що сталось із її спиною вже на старті поєдинку. Також Еліна прокоментувала виступ своїх землячок у Мельбурні. Перша ракетка України розповіла, що увесь тиждень за виступами українок та не приховує свою радість від того, що аж 7 українських тенісисток пробились в основу Australian Open-2024.

Еліна відзначила, що такі виступи приносять користь усьому українському тенісу. Навіть після прикрої відмови продовжувати матч Світоліна знайшла у собі сили навіть на гумор.

Це круто для українського тенісу. Звичайно, зараз я почуваюся дуже старою через своє здоров'я, але я щаслива, що в них усе виходить. Це добре для українського тенісу. Це чудово і для підростаючого покоління, особливо зараз, коли Україна переживає такі важкі часи,

– заявила перша ракетка України.

"Добре, що у нас є сильні українські дівчата. Сподіваюся, ми зможемо і далі розвивати цю тенденцію. Крім того, це круто для Кубка Біллі Джин Кінг. Я з нетерпінням чекаю квітневих матчів і сподіваюся отримати шанс зіграти у Світовій групі, у фінальному турнірі. Приємно нарешті отримати шанс зіграти там з такою кількістю гравців хорошого рівня. Це захоплююче", – додала Світоліна.

Відзначимо. У чвертьфіналі Костюк зіграє роти 4-ї ракетки світу з США Коко Гофф, а Ястремська поміряється силами із Ліндою Носковою, яка зіграла проти Світоліної лише три гейми. Обидва матчі 1/4 фіналу AO-2024 за участю українок заплановані на 23-24 січня.