Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла второй подряд матч в 2022 году. На этот раз первая ракетка Украины капитулировала на турнире WTA Adelaide International 2.

Мэдисон Киз – Элина Свитолина 2:0 (6:2, 6:4)

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Поединок американки Мэдисон Киз против Свитолиной продолжался меньше, чем полтора часа. Свитолина проиграла в двух сетах.

В первом сете Киз понадобилось пол часа, чтобы разбить украинку. Американка оформила два брейка и легко выиграла партию со счетом 6:2.

Свитолиной удалось навязать борьбу во второй партии, однако Элина так и не смогла сделать хотя бы один брейк. Зато один выигранный гейм на подаче украинки позволил Киз довести матч до победы.

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