Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала фиаско на турнире WTA в Дубае. В 1/16 финала Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.

У меня нет другого выбора, кроме как вернуться на корт и тренироваться

25-летняя украинка заявила, что была готова к выступлению в Дубае. Свитолина рассказала, что хорошо чувствовала себя перед матчем против Кузнецовой.

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Я расстроена, что все так сложилось, и такой результат – это разочарование для меня. Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как вернуться на корт и тренироваться, стараться подготовиться к следующему турниру,

– сказала Свитолина.

Элина добавила, что иногда в теннисе несколько розыгрышей могут изменить ход игры.

"Иногда просто в теннисе так бывает, что даже если ты играешь хорошо, пару очков способны изменить ход игры. Ты никогда не знаешь, как сложится игра, твоя соперница может сыграть очень хорошо", – отметила украинка.

Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае

Свитолина рассказала, что расстроена выступлениями в Дубае и Дохе. На турнире в Дохе украинка дошла до четвертьфинала. Элина получила только одну победу, ведь стартовала с 1/8 финала.

"Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае. Сегодня это больно, но я должна все проанализировать, поработать над своим фитнесом, над своей игрой, в этом году будет много турниров. Я должна смотреть в будущее", – рассказала Свитолина.

В планах украинки сыграть на турнире в Майами (США) и принять участие в Кубке Федерации. Украина сыграет против Японии, однако до сих пор не известно, где состоится противостояние.

Свитолина рассказала, что не знает, где начнет грунтовый сезон. Она заверила, что сыграет в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.

Результаты Свитолиной на турнирах WTA в 2021 году: