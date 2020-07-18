Первая ракетка мира Новак Джокович посетил олимпийский горнолыжный центр на горе Яхорина в Боснии и Герцеговине. Теннисист побывал на трассе, которая названа его именем. Во время визита Новак получил награду, которую вручали военным преступникам.

Как сообщает mondo.rs, Джокович встретился с Милорадом Додиком – сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины. Додик вручил Джоковичу орден Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) за исключительный вклад в развитие спорта.

Читайте также: Джокович вновь отказался сдать тест на COVID-19: теннисист заразился на собственном турнире

Джокович подвергся критике из-за получения ордена

Политолог и автор книги "Голод и ярость: кризис демократии на Балканах" Ясмин Муянович раскритиковал Новака в Твиттере.

В частности, он напомнил, что соответствующий орден вручали военным преступникам.

"Поздравляю Новака Джоковича с награждением орденом Республики Сербской. Среди прошлых кавалеров этого ордена военные преступники Радован Караджич, Ратко Младич, Момчило Краишник, Биляна Плавшич и, конечно же, Слободан Милошевич. Петер Гандке, который отрицает геноцид (в Боснии и Герцеговине, – Спорт24), ожидаемо позавидует", – написал Муянович.

Congratulations to Novak Đoković for being awarded the Order of the RS entity. Past luminaries include the war criminals Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, and of course Slobodan Milošević. One expects genocide denier Peter Handke is very jealous. pic.twitter.com/J6u0AC3KUb — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) July 16, 2020

Следует отметить, что кавалером ордена также является премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Прокомментировала скандал вокруг Джоковича член парламента Великобритании Арминка Хелич, у которой боснийские корни, пишет ua.tribuna.com.

Она отметила, что Новак получил награду через несколько дней после годовщины геноцида в Сребренице.

Резня в Сребренице – это одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенном в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года. Преступление заключалось в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. Резня была совершена в районе боснийского города Сребреница после его захвата Армией Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.

"Разочарована получением Новаком Джоковичем ордена Республики Сербской, которым ранее награждались осужденные военные преступники Младич, Караджич... Лишь через несколько дней после годовщины геноцида в Сребренице. Это не поступок спортсмена, который должен быть примером для подражания #Сребреница25" – написала Хелич.