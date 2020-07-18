В один ряд с военными преступниками: Новак Джокович получил правительственную награду
Первая ракетка мира Новак Джокович посетил олимпийский горнолыжный центр на горе Яхорина в Боснии и Герцеговине. Теннисист побывал на трассе, которая названа его именем. Во время визита Новак получил награду, которую вручали военным преступникам.
Как сообщает mondo.rs, Джокович встретился с Милорадом Додиком – сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины. Додик вручил Джоковичу орден Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) за исключительный вклад в развитие спорта.
Читайте также: Джокович вновь отказался сдать тест на COVID-19: теннисист заразился на собственном турнире
Джокович подвергся критике из-за получения ордена
Политолог и автор книги "Голод и ярость: кризис демократии на Балканах" Ясмин Муянович раскритиковал Новака в Твиттере.
В частности, он напомнил, что соответствующий орден вручали военным преступникам.
"Поздравляю Новака Джоковича с награждением орденом Республики Сербской. Среди прошлых кавалеров этого ордена военные преступники Радован Караджич, Ратко Младич, Момчило Краишник, Биляна Плавшич и, конечно же, Слободан Милошевич. Петер Гандке, который отрицает геноцид (в Боснии и Герцеговине, – Спорт24), ожидаемо позавидует", – написал Муянович.
Следует отметить, что кавалером ордена также является премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Прокомментировала скандал вокруг Джоковича член парламента Великобритании Арминка Хелич, у которой боснийские корни, пишет ua.tribuna.com.
Она отметила, что Новак получил награду через несколько дней после годовщины геноцида в Сребренице.
"Разочарована получением Новаком Джоковичем ордена Республики Сербской, которым ранее награждались осужденные военные преступники Младич, Караджич... Лишь через несколько дней после годовщины геноцида в Сребренице. Это не поступок спортсмена, который должен быть примером для подражания #Сребреница25" – написала Хелич.
- Новак Джокович – один из самых успешных теннисистов современности. Впрочем, 33-летний теннисист часто попадает в различные публичные скандалы.
- Недавно он организовал выставочный теннисный турнир, на котором произошла вспышка COVID-19. Хотя цель была благотворительная, на турнирах пренебрегали рекомендациями.
- Одним из инфицированных оказался и Джокович. Серб не с первого раза согласился сдать тест.
- Также он выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.