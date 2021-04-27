Новый шанс для Свитолиной
Украинская теннисистка начнет соревнования с первого круга. Там ее ждет противостояние против швейцарки Жиль Тайхман, которая в рейтинге WTA занимает 40 место.
Интересно Костюк поднялась в рейтинге WTA, Свитолина осталась в топ-5
Элина сеяная на этом турнире под четвертым номером. Ранее девушки уже встречались на теннисном корте однажды. Победу в единственном совместном матче праздновала Свитолина.
В квалификации Мадрида выступают другие украинки – Марта Костюк и Катерина Козлова. Последняя уже провела свой дебютный матч в Испании, в котором уверенно одолела представительницу Эстонии Каю Канели 2:0 (6:1, 6:4).
Марта начнет свои выступления 27 апреля против россиянки Маргариты Гаспарян (WTA №98). Матч состоится третьим запуском, ориентировочное начало встречи в 14:05.
- Напомним, что Свитолина и Костюк провели замечательные предварительные старты в Штутгарте и Стамбуле соответственно. В Германии первая ракетка Украины остановилась в шаге от финала. Ее обидчицей уже второй раз подряд на соревнованиях стала австралийка Эшли Барти. Хотя Элина была близко к реваншу.
- 18-летняя Костюк в полуфинале уступила Соране Кирстя. Теннисистка из Румынии неожиданно для всех стала победительницей турнира в Турции, в финале обыграв опытную бельгийку Элизу Мертенс. Благодаря хорошему старту Марта с рекордом в рейтинге начала новую неделю – 77 позиция у WTA.