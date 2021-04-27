Новый шанс для Свитолиной

Украинская теннисистка начнет соревнования с первого круга. Там ее ждет противостояние против швейцарки Жиль Тайхман, которая в рейтинге WTA занимает 40 место.

Интересно Костюк поднялась в рейтинге WTA, Свитолина осталась в топ-5

Элина сеяная на этом турнире под четвертым номером. Ранее девушки уже встречались на теннисном корте однажды. Победу в единственном совместном матче праздновала Свитолина.

В квалификации Мадрида выступают другие украинки – Марта Костюк и Катерина Козлова. Последняя уже провела свой дебютный матч в Испании, в котором уверенно одолела представительницу Эстонии Каю Канели 2:0 (6:1, 6:4).

Марта начнет свои выступления 27 апреля против россиянки Маргариты Гаспарян (WTA №98). Матч состоится третьим запуском, ориентировочное начало встречи в 14:05.