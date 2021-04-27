Новий шанс для Світоліної

Українська тенісистка розпочне змагання з першого кола. Там на неї чекатиме протистояння проти швейцарки Жиль Тайхман, яка у загальному рейтингу WTA посідає 40 місце.

Цікаво Костюк піднялася в рейтингу WTA, Світоліна залишилася у топ-5

Еліна сіяна на цьому турнірі під четвертим номером. Раніше дівчата вже зустрічались на тенісному корті одного разу. Перемогу у єдиному спільному матчі святкувала Світоліна.

У кваліфікації Мадрида виступають інші українки Марта Костюк та Катерина Козлова. Остання вже провела свій дебютний матч в Іспанії, у якому впевнено здолала представницю Естонії Каю Канелі 2:0 (6:1, 6:4).

Марта розпочне свої виступи 27 квітня проти росіянки Маргарини Гаспарян (WTA №98). Матч відбудеться третім запуском, орієнтовний початок зустрічі о 14:05.