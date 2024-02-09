Свитолина возобновила тренировки после травмы спины на Australian Open-2024: мощное видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила хорошие новости. Теннисистка уже возобновила тренировочный процесс после проблем со спиной.

Украинская теннисистка почувствовала острую боль в спине во время матча 1/8 финала Australian Open-2024. Из-за которой Элина Свитолина была вынуждена сняться еще в первом сете встречи против чешки Линды Носковой.

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Свитолина вернулась к работе

Украинка покидала корт со слезами на глазах. После поединка Свитолина рассказала, что почувствовала будто кто-то выстрелил ей в спину. После чего Элина взяла время на восстановление и отдых.

9 февраля первая ракетка Украины выложила фото и видео из тренажерного зала, где уже активно готовится к возвращению на корт. Это отличная новость для поклонников Свитолиной, которая в последний раз выходила на корт как раз в Мельбурне.

Возвращаемся к работе,

– подписала теннисистка.

Тренировка Элины Свитолиной: смотрите видео

На Открытом чемпионате Австралии Элина заработала более 253 тысяч долларов. В Мельбурне украинка одержала три победы – над австралийкой Тайлой Престон, Викторией Томовой из Болгарии и швейцаркой Викторией Голубич.

Напомним, что Свитолина занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге WTA, имея в своем активе 2212 баллов.