Украинская теннисистка почувствовала острую боль в спине во время матча 1/8 финала Australian Open-2024. Из-за которой Элина Свитолина была вынуждена сняться еще в первом сете встречи против чешки Линды Носковой.
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Свитолина вернулась к работе
Украинка покидала корт со слезами на глазах. После поединка Свитолина рассказала, что почувствовала будто кто-то выстрелил ей в спину. После чего Элина взяла время на восстановление и отдых.
9 февраля первая ракетка Украины выложила фото и видео из тренажерного зала, где уже активно готовится к возвращению на корт. Это отличная новость для поклонников Свитолиной, которая в последний раз выходила на корт как раз в Мельбурне.
Возвращаемся к работе,
– подписала теннисистка.
Тренировка Элины Свитолиной: смотрите видео
На Открытом чемпионате Австралии Элина заработала более 253 тысяч долларов. В Мельбурне украинка одержала три победы – над австралийкой Тайлой Престон, Викторией Томовой из Болгарии и швейцаркой Викторией Голубич.
Напомним, что Свитолина занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге WTA, имея в своем активе 2212 баллов.