Соперниками франко-украинской пары станут бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки и 20-летний датчанин Хольгер Руне, который был первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Вечер тенниса состоится 11 июня на многофункциональной арене Boxen, которая вмещает 10 тысяч зрителей.

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Турнир с участием мам-теннисисток

По регламенту шоу-турнира Элина сыграет против Каролин Возняцки, а Монфис проведет матч с Руне. Кульминацией станет поединок в миксте.

Это будет отличный матч против такого классного игрока как Свитолина, которую я очень хорошо знаю. Надеюсь взять у нее реванш. Также с нетерпением жду возможности сыграть с Хольгером в смешанном парном разряде,

– прокомментировала событие Возняцы.

Ожидает встречи с Монфисом и Руне. Датский теннисист занимает седьмую строчку рейтинга ATP.

Монфис – фантастически интересный игрок. С нетерпением жду великолепного матча для наших датских болельщиков,

– сказал Руне.

Постер шоу-турнира с участием Светолиной и Монфис / instagram.com/elisvitolina