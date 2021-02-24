Первая ракетка Украины Элина Свитолина наконец показала орден, которым наградили ее еще в 2020 году. Теннисистка получила его за высокие достижения в спорте.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина наконец прилетела на несколько дней в Украину. Теннисистка в сторис выложила фотографию ордена на фоне своего фото с трофеем после победы на Итоговом турнире-2018.

Интересно Призовые Элины Свитолиной за карьеру превысили 20 миллионов долларов

Орден Свитолиной

Похоже, награда пришла к 26-летней украинке только сейчас. Элина была награждена орденом "За заслуги" II степени. Это уже вторая подобная награда для теннисистки. 28 июня 2017 года, по случаю Дня Конституции Украины, тогдашний президент Петр Порошенко постановил наградить Свитолину орденом "За заслуги" III степени.

25 августа 2020 года на честь Дня независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский наградил нескольких наших деятелей спорта, которые достигают серьезных результатов.

Кто был награжден?

Анатолий Ломаченко (отец и тренер боксера Василия Ломаченко)

Сергей Ребров (тренер венгерского Ференцвароша)

Элина Свитолина (первая ракетка Украины)

Вячеслав Тиртишник (тренер сборной Украины по легкой атлетике)

Интересно, что накануне прилета в Украину Элина неожиданно завершила отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Такая новость изрядно шокировала фанатов. В Киеве Свитолина уже успела принять участие в красивой фотосессии, встретиться с теннисисткой Мартой Костюк и провести тренировку с Сергеем Стаховским.



Орден Элины Свитолиной / Скриншот сторис из instagram.com/elisvitolina