Перша ракетка України Еліна Світоліна нарешті показала орден, яким нагородили її ще у 2020 році. Тенісистка отримала його за високі досягнення у спорті.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна нарешті прилетіла на декілька днів в Україну. Тенісистка у сторіс виклала світлину ордену на фоні свого фото з трофеєм після перемоги на Підсумковому турнірі-2018.

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Орден Світоліної

Схоже, нагорода дійшла до 26-річної українки лише зараз. Еліна була нагороджена орденом "За заслуги" II ступеня. Це вже друга подібна нагорода для тенісистки. 28 червня 2017 року, з нагоди Дня Конституції України, тодішній президент Петро Порошенко постановив нагородити Світоліну орденом "За заслуги" III ступеня

25 серпня 2020 року у честь Дня незалежності України президент України Володимир Зеленський нагородив декількох наших діячів спорту, які досягають серйозних результатів.

Хто був нагороджений?

Анатолій Ломаченко (батько та тренер боксера Василя Ломаченка)

Сергій Ребров (тренер угорського Ференцвароша)

Еліна Світоліна (перша ракетка України)

В'ячеслав Тиртишник (тренер збірної України з легкої атлетики)

Цікаво, що напередодні прильоту в Україну Еліна несподівано завершила стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Така новина неабияк шокувала фанатів. У києві Світоліна вже встигла взяти участь у красивій фотосесії, зустрітись з тенісисткою Мартою Костюк та провести тренування із Сергієм Стаховським.



Орден Еліни Світоліни / Скриншот із сторіс із instagram.com/elisvitolina