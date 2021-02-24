Світоліна похизувалась орденом, яким її нагородив Зеленський у 2020 році
Перша ракетка України Еліна Світоліна нарешті показала орден, яким нагородили її ще у 2020 році. Тенісистка отримала його за високі досягнення у спорті.
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
П'ята ракетка світу Еліна Світоліна нарешті прилетіла на декілька днів в Україну. Тенісистка у сторіс виклала світлину ордену на фоні свого фото з трофеєм після перемоги на Підсумковому турнірі-2018.
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Орден Світоліної
Схоже, нагорода дійшла до 26-річної українки лише зараз. Еліна була нагороджена орденом "За заслуги" II ступеня. Це вже друга подібна нагорода для тенісистки. 28 червня 2017 року, з нагоди Дня Конституції України, тодішній президент Петро Порошенко постановив нагородити Світоліну орденом "За заслуги" III ступеня
25 серпня 2020 року у честь Дня незалежності України президент України Володимир Зеленський нагородив декількох наших діячів спорту, які досягають серйозних результатів.
Хто був нагороджений?
- Анатолій Ломаченко (батько та тренер боксера Василя Ломаченка)
- Сергій Ребров (тренер угорського Ференцвароша)
- Еліна Світоліна (перша ракетка України)
- В'ячеслав Тиртишник (тренер збірної України з легкої атлетики)
Цікаво, що напередодні прильоту в Україну Еліна несподівано завершила стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Така новина неабияк шокувала фанатів. У києві Світоліна вже встигла взяти участь у красивій фотосесії, зустрітись з тенісисткою Мартою Костюк та провести тренування із Сергієм Стаховським.
Орден Еліни Світоліни / Скриншот із сторіс із instagram.com/elisvitolina
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