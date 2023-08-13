В финальном поединке одесситка одолела бельгийку Грет Миннен. Даяне удался камбек после тяжелого первого сета, встреча закончилась со счетом – 2:6, 6:1, 6:3.

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Благодарна украинцам за поддержку

После завершения поединка Даяна прокомментировала свой успех. Она отметила поддержку болельщиков, которые пришли на трибуны с украинскими флагами и вспомнила украинских воинов.

"Это не самая большая победа в моей карьере, потому что я выиграла уже три турнира WTA 250, но это первый турнир, который я выиграла за более чем 3 года. Вот почему этот успех сделал меня такой счастливой. Я чувствовала себя здесь хорошо и сыграла несколько действительно хороших игр. Я надеюсь, что буду поддерживать свою нынешнюю форму в течение следующих нескольких недель, тем более учитывая, что скоро я еду в Нью-Йорк для квалификации US Open.

Я рада, что мои соотечественники поддержали меня с трибун. Это очень красиво и важно для спортсменов нашей страны, оказавшейся в очень сложной ситуации – войне. Но мы объединяемся с нашими соотечественниками, которые воюют в Украине, где бы мы ни играли во всем мире", – сказала Ястремская.

Отметим. Победа на турнире принесла Даяне 160 очков, что позволит украинке подняться на 37 строчек в рейтинге WTA. Теперь Ястремская занимает 112-е место.