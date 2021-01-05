Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в основную сетку Australian Open. Но для участия в турнире она будет вынуждена провести две недели на карантине.

О деталях пребывания на карантине Свитолина рассказала в комментарии btu.org.ua.

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По ее словам, каждый день она сможет лишь пять часов в день находиться за пределами номера. Из них два часа – во время тренировки, два часа – на физподготовку, и еще один час – на прием пищи.

В это время она не сможет видеться и со своим парнем – теннисистом Гаэлем Монфисом.

"Нам с Монфисом пришло письмо, что мы не сможем видеться в этот период, чтобы круг общения не расширялся. Такое правило приняло правительство Австралии. Поэтому будет очень интересный опыт, я бы сказала, будет непросто. Понятное дело, мы будем знать, что находимся недалеко друг от друга, но не сможем даже друг к другу подходить", – рассказала Свитолина.

Будет готовиться к Australian Open Свитолина с другими теннисистками. Сначала договорилась с полячкой Игой Швентек. Впоследствии к ним присоединились и белорусская Виктория Азаренко и россиянка Дарья Касаткина.

Основная сетка турнира Australian Open запланирована на 8-21 февраля в Мельбурне. Квалификация турнира состоится в столице Катара Дохе с 9 по 13 января.