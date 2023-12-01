Украинские воины мотивируют: Свитолина прокомментировала получение награды "Возвращение года"

В апреле 2023 года Элина Свитолина вернулась в Тур после годовой паузы. Она была связана с рождением дочери Скай.

Звездная теннисистка очень сильно начала играть почти с первых матчей. Элина уже через 3 месяца смогла вернуть себе статус первой ракетки Украины и ворвалась в топ-30 мирового рейтинга.

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Свитолина стала "Возвращением года" в теннисе

Такие выступления не остались незамеченными. Кроме положительных отзывов от фанатов тенниса и экспертов, украинка также была номинирована на несколько наград.

В частности, накануне Свитолина победила в номинации "Возвращение года" от Eurosport. Украинская теннисистка прокомментировала это признание и рассказала, благодаря чему это стало реальностью.

Мои результаты – ежедневная работа над собой и мощная мотивация, которую я получаю от наших людей и военных. Спасибо,

– написала Свитолина.

Отметим, что слова благодарности для военных – не пустые и красивые фразы для Элины Свитолиной. Она с первых дней полномасштабного вторжения помогает украинской армии.

Теннисистка принимает участие во многих благотворительных мероприятиях в поддержку украинских воинов, систематически поддерживает бригаду НГУ "Хартия", а недавно посетила воинов на передовой, чтобы лично передать разведывательные дроны