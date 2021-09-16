Свитолина откровенно рассказала, когда завершит теннисную карьеру ради материнства

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не останавливается на достигнутом. Украинка пока не планирует завершать спортивную карьеру.

"Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить"

Элина Свитолина за свои 27 лет стала настоящей украинской звездой тенниса. Девушка откровенно рассказала, что пока не задумывается о рождении ребенка. Сейчас ее приоритетом является карьера.

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Теннисистка не ставит границ своей карьере. Элина будет стараться выиграть как можно больше трофеев. А уже впоследствии уделит время для рождения детей. Напомним, что 16 июля Элина Свитолина отпраздновала пышную свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Событие состоялось в швейцарском Ньоне.

Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уж как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что сейчас нужно выкладываться на сто процентов и быть преданной теннису,

– призналась украинка.

Отметим, что 27-летняя украинская теннисистка добыла для родной страны "бронзу" Олимпиады-2020. А на Открытом чемпионате США дошла до четвертьфинала, где уступила юной Лейле Фернандес из Канады. Украинка взобралась на 4 место в рейтинге WTA, опередив японку Наоми Осаку.

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