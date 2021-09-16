Свитолина откровенно рассказала, когда завершит теннисную карьеру ради материнства
Источник:ЖВЛ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не останавливается на достигнутом. Украинка пока не планирует завершать спортивную карьеру.
"Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить"
Элина Свитолина за свои 27 лет стала настоящей украинской звездой тенниса. Девушка откровенно рассказала, что пока не задумывается о рождении ребенка. Сейчас ее приоритетом является карьера.
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Теннисистка не ставит границ своей карьере. Элина будет стараться выиграть как можно больше трофеев. А уже впоследствии уделит время для рождения детей. Напомним, что 16 июля Элина Свитолина отпраздновала пышную свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Событие состоялось в швейцарском Ньоне.
Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уж как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что сейчас нужно выкладываться на сто процентов и быть преданной теннису,
– призналась украинка.
Отметим, что 27-летняя украинская теннисистка добыла для родной страны "бронзу" Олимпиады-2020. А на Открытом чемпионате США дошла до четвертьфинала, где уступила юной Лейле Фернандес из Канады. Украинка взобралась на 4 место в рейтинге WTA, опередив японку Наоми Осаку.
Романтическая история отношений Свитолиной и Монфиса
- Отношения двух представителей мира тенниса начались в январе 2019 года, когда пара создала общую страницу в инстаграме g.e.m.s.life. Там возлюбленные публиковали забавные фото и видео.
- В начале 2021 года Свитолина шокировала всех новостью – пара разошлась. Теннисисты взяли перерыв в отношениях, хотя остались хорошими друзьями. Об этом девушка сообщила на своей странице в инстаграме.
- В последний день марта 2021 года на их общей странице в инстаграм вновь появились посты, которые были посвящены их любви. Стало понятно, что пара снова вместе, а уже через 3 дня Гаэль сделал предложение руки и сердца Свитолиной. Также француз подарил украинке роскошный автомобиль.
- 15 июля Свитолина и Монфис выложили фотографии в инстаграме, а своими комментариями намекнули на дату свадьбы. На свадьбе теннисистов были только близкие. Элина сменила ник в соцсетях. Но в теннисном туре будет продолжать выступать под фамилией Свитолина, которая принесла ей мировое признание.