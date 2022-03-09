Свитолина организовала благотворительный вечер для сбора денег беженцам из Украины

Элина Свитолина продолжает активно помогать украинскому народу, страдающему от российской бесчеловечной агрессии. Теннисист с мужем Гаэлем Монфисом организовала благотворительное мероприятие.

Собирает средства для переселенцев

Благотворительный вечер "Теннис со звездами" прошел 8 марта в Калифорнии. Элина Свитолина вместе со своим мужем, известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом, приняла участие в мероприятии.

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Также присоединились другие звезды тенниса – братья Брайаны, Фрэнсис Тиафо, Джессика Пегула и Ник Монро. Все вырученные средства пойдут на нужды украинским беженцам, вынужденным из-за угрозы покинувших родные дома.

Для зрителей был создан аукцион с драгоценными лотами. На нем были выставлены ракетки с автографами, постеры с испанцем Рафаэлем Надалем, американкой Сереной Уильямс и другими звездными теннисистами. Также среди лотов была кепка баскетбольного клуба Chicago Bulls с автографом самого легендарного Майкла Джордана.

Свитолина: Мне больно видеть, как страдают невинные люди

Свитолина добавила, что ей сложно смотреть, как российские оккупнаты разрушают города в ее родной стране и убивают мирных украинцев.

Элина поблагодарила украинца и армию, защищающую Украину от врагов.

Я помогаю украинским детям уже больше двух лет, и сейчас мне очень тяжело смотреть на войну в Украине. Мне больно видеть, как страдают невинные люди. Я рада, что нам удалось организовать такую ​​меру, чтобы помочь нуждающимся.

Я очень благодарна людям, которые поддерживают Украину и остаются в стране, проходя через семь кругов ада. Большое спасибо всем солдатам и добровольцам, которые взяли в руки оружие и делают все возможное, чтобы защитить наш народ и украинскую землю,

– ответила украинская теннисистка.

Отметим, что все призовые турниры в мексиканской Монтеррее Элина Свитолина перечислила на нужды украинской армии. Напомним, что украинка дошла до четвертьфинала, в котором досадно уступила Марии Осорио Серрано.

Фонд Светолиной будет помогать украинским теннисистам, покинувшим страну из-за войны.

Индиан Уэллс будет следующим турниром для Свитолиной. Украинка пропускает стартовый круг.

Индиан Уэллс будет следующим турниром для Свитолиной. Украинка пропускает стартовый круг.

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