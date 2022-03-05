Мария Осорио Серрано – Элина Свитолина 2:1 (1:6, 7:5, 7:6)

К слову Ястремская впервые обыграла Паолини и вышла в 1/2 финала турнира в Лионе

Поединок длился более 2 часов и 30 минут. Свитолина 5 раз подала на вылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В решающем сете украинка лидировала 4:1, но затем Осорио сумела выиграть четыре гейма подряд. На тай-брейке Свитолиной удалось повести 3-0, но колумбийская теннисистка отыгралась и смогла совершить еще один мини-брейк при счете 5:5.

Осорио одержала вторую победу в матчах против Свитолиной: в прошлом году колумбийка была сильнее на турнире на Тенерифе.

Обратите внимание! Все выигранные средства Свитолина направит в поддержку украинской армии в войне с Россией.

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