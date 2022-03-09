Маррей: Детям в Украине нужен мир – сейчас 34-летний британский теннисист заявил о своей помощи украинским детям на своей странице в твиттере. Энди Маррей отдают все свои призовые за сезон детям, пострадавшим от войны в Украине.

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В своем посту опытный спортсмен отметил, что около 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за нападения российских оккупантов на Украину.

"Более 7,5 миллиона детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте", – написал Маррей.

По его словам, UNICEF серьезно работает над тем, чтобы продолжить обучение детям, вынужденным покинуть свои дома.

Маррей призвал других британцев тоже присоединиться к инициативе.

Я намерен пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвования. Детям в Украине нужен мир – сейчас,

– написал Энди Маррей.

Интересно. По состоянию на 9 марта 2022 года Энди Маррей опустился на 4 позиции в рейтинге ATP и занимает 88 место.

Напомним, что за помощью обратился сербский теннисист Новак Джокович. Он написал об этом бывшему украинскому теннисисту Сергею Стаховскому.

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