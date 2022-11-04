Снимки маленькой дочери Скай Свитолина опубликовала в своем Instagram. На первом фото знаменитая спортсменка делает селфи с дочкой, которую держит на руках. А на втором малышка находится на коленях своей мамы.
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Сама Свитолина одета в патриотическое худи с сине-желтым принтом.
Мой лучший друг за объятиями,
– подписала фотографию теннисистка.
Напомним, что 15 октября у Элины Светолиной и Гаэля Монфиса родилась дочь, которой родители дали имя Скай.