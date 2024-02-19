Могу выиграть несколько титулов, - Свитолина рассказала о своем приоритете после возвращения в Тур

В воскресенье, 18 февраля, начался турнир серии WTA 1000 в Дубае. В нем примет участие и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Она пропустила почти месяц соревнований после снятия с Australian Open в 1/8 финала из-за травмы спины. Сейчас украинская звездная теннисистка восстановилась и готова снова зажигать на кортах.

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Здоровье на первом месте

В первом матче после восстановления Элина Свитолина проведет дерби с Ангелиной Калининой. Это будет их вторая очная встреча в карьере. Первая состоялась в 2013 году в Донецке и тогда победу праздновала действующая первая ракетка Украины.

Накануне старта турнира в Дубае Элина рассказала о своем стремительном прогрессе после возвращения в Тур и назвала свой приоритет при подготовке к выступлениям на турнирах.

Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками. Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное – быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, поэтому сейчас для меня это приоритет,

– сказала Свитолина.

Отметим, что матч между Элиной Свитолиной и Ангелиной Калининой начнется не раньше 17:00.