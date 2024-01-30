Эпическая битва: Свитолина и Монфис сыграют турнир против двух экс-первых ракеток мира
Источник:Инстаграм Элины Светолиной
В начале июня 2024 года состоится шоу-турнир с участием Элины Светолиной и Гаэля Монфиса. Вечер тенниса пройдет в датском городе Гернинг.
Соперниками франко-украинской пары станут бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки и 20-летний датчанин Хольгер Руне, который был первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Вечер тенниса состоится 11 июня на многофункциональной арене Boxen, которая вмещает 10 тысяч зрителей.
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Турнир с участием мам-теннисисток
По регламенту шоу-турнира Элина сыграет против Каролин Возняцки, а Монфис проведет матч с Руне. Кульминацией станет поединок в миксте.
Это будет отличный матч против такого классного игрока как Свитолина, которую я очень хорошо знаю. Надеюсь взять у нее реванш. Также с нетерпением жду возможности сыграть с Хольгером в смешанном парном разряде,
– прокомментировала событие Возняцы.
Ожидает встречи с Монфисом и Руне. Датский теннисист занимает седьмую строчку рейтинга ATP.
Монфис – фантастически интересный игрок. С нетерпением жду великолепного матча для наших датских болельщиков,
– сказал Руне.
Постер шоу-турнира с участием Светолиной и Монфис / instagram.com/elisvitolina
- Отметим, что Каролин Возняцки выиграла 30 титулов на уровне WTA. В 2018 году датская теннисистка победила в Открытом чемпионате Австралии. Она возглавляла рейтинг WTA в 2010, 2011, 2012 и 2018 годах.
- Датская теннисистка из-за рождения двоих детей приостанавливала карьеру, но впоследствии вернулась на корт. Недавно Свитолина и Возняцки встречались в рамках турнира в Окленде. По итогам двух сетов победу одержала первая ракетка Украины.