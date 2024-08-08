Подтвердила статус первой ракетки Украины: Костюк в трех сетах победила Свитолину

На теннисных кортах Торонто состоялось украинское дерби с участием Марты Костюк и Элины Свитолиной. Это была вторая очная встреча наших теннисисток.

Элина Свитолина – Марта Костюк 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)

Украинские теннисистки встретились на стадии 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Костюк и Свитолина провели трехсетовый поединок, чтобы определить победительницу, пишет 24 Канал.

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Результат украинского дерби в Торонто

Действующая первая ракетка Украины уверенно начала встречу выиграв первый сет. Свитолина навязала борьбу сопернице во второй партии. Элина закрыла сет с идентичными цифрами – 6:2. Счет в матче стал равным – 1:1.

В третьем сете Марта Костюк, которая набрала невероятную форму, обыграла экс-первую ракетку Украины и завершила матч в свою пользу. Свитолина вслед за Цуренко, которая проиграла Анне Калинской во втором круге, покинула турнир в Торонто.

Отметим, что это была вторая встреча соперниц на корте. Теперь счет стал равным – 1:1.

Видеообзор матча Свитолина – Костюк

В следующем круге турнира в Торонто Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и полькой Магдой Линетт.

Напомним, что в первом круге Марта Костюк обыграла Татьяну Марию, а Элина Свитолина разобралась с Шелби Роджерс.