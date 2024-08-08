Еліна Світоліна – Марта Костюк 1:2 (2:6, 6:2, 2:6)

Українські тенісистки зустрілися на стадії 1/16 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Торонто (Канада). Костюк та Світоліна провели трьохсетовий поєдинок, щоб визначити переможницю, пише 24 Канал.

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Результат українського дербі в Торонто

Чинна перша ракетка України впевнено розпочала зустріч вигравши перший сет. Світоліна нав'язала боротьбу суперниці в другій партії. Еліна закрила сет з ідентичними цифрами – 6:2. Рахунок у матчі став рівним – 1:1.

У третьому сеті Марта Костюк, яка набрала неймовірну форму, обіграла експершу ракетку України та завершила матч на свою користь. Світоліна вслід за Цуренко, яка програла Анні Калінській у другому колі, залишила турнір в Торонто.

Зазначимо, що це була друга зустріч суперниць на корті. Тепер рахунок став рівним – 1:1.

Відеоогляд матчу Світоліна – Костюк

В наступному колі турніру в Торонто Костюк зіграє з переможницею матчу між американкою Еммою Наварро та полькою Магдою Лінетт.

Нагадаємо, що у першому колі Марта Костюк обіграла Татьяну Марію, а Еліна Світоліна розібралася з Шелбі Роджерс.