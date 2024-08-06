В воскресенье, 4 августа, в Торонто начался Открытый чемпионат Канады по теннису, который продлится до 12 августа. Украинские теннисистки готовятся принять участие в соревнованиях.

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С кем сейчас тренируется Свитолина

После Уимблдонского турнира украинская теннисистка прекратила сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Впоследствии Свитолина отметила, что продолжает поиски наставника и прежде всего ищет человека, который будет ее вдохновлять.

5 августа украинка провела тренировку с латвийкой Еленой Остапенко, где вместе со Свитолиной заметили ее бывшего тренера Эндрю Беттлса. Однако пока неизвестно, будет ли украинка снова работать с британским тренером на постоянной основе.



Элина Свитолина и Эндрю Беттлс на тренировке / Фото Большого тенниса Украины

Ранее Беттлс был спарринг-партнером в ее команде, но после выигрыша своего главного титула на WTA Finals-2018, Свитолина, объявила, что он будет ее главным тренером.

Справка. Сегодня, 6 августа, Элина Свитолина сыграет свой первый матч на Открытом чемпионате Канады по теннису против американки Шелби Роджерс. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что Элина Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом в 2021 году после пяти лет работы. За период сотрудничества с британцем Свитолина выиграла 11 титулов и поднималась на третье место в рейтинге WTA в сентябре 2017 года.