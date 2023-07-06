Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) 2:0 (6:4, 6:1)

В четверг, 6 июля, состоялся матч второго круга на Уимблдоне-2023. За путевку в 1/16 финала соревнований боролись наша Леся Цуренко и 32 ракетка мира Катерина Синякова, пишет 24 Канал.

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Это была четвертая встреча между соперницами, и в ней украинская теннисистка одержала третью победу.

В первом сете спортсменки чаще брали подачу соперницы, чем свою, но более успешной в решающий момент была именно Леся. Она при счете 4:4 смогла взять гейм на своей подаче, а в десятом оформила четвертый брейк в сете.

Во второй партии украинка уже не позволяла себе отдавать сопернице подачу, а свои 2 брейка оформила. В итоге, обыграв фаворитку с комфортным счетом – 6:1.

Всего теннисистки провели на корте чуть меньше полутора часов. Цуренко не выполнила ни одного эйса при четырех двойных ошибках, однако это не помешало ей одержать уверенную победу. Леся реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и выиграла 6 из 9 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Цуренко станет 57-я ракетка мира Ана Богдан из Румынии.