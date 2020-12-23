Свитолина будет тренироваться с чемпионкой Ролан Гаррос перед Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбрала себе спарринг-партнершу для подготовки к турниру в Австралии. Ею стала чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек из Польши.
Украинка Элина Свитолина попала в предыдущую заявку турнира WTA в Мельбурне (1-8 февраля) и заявилась в основную сетку Australian Open (8-21 февраля). Поэтому теперь теннисистку ждет усиленная подготовка к турниру, пишет 24 канал.
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Спарринг-партнерша Свитолиной
Свитолина уже выбрала себе спарринг-партнершу для тренировочного процесса. Ею стала сильная теннисистка из Польши, которая стала настоящим открытием этого сезона на Ролан Гаррос, Ига Свентек. Об этом рассказал тренер 19-летней польской спортсменки Петр Сержпутовский.
Из-за пандемии все теннисисты, которые будут принимать участие в турнире в Австралии, должны пойти на двухнедельный карантин, начиная с середины января следующего 2021-го года. В этот период спортсмены смогут не останавливать тренировки. Продолжать тренировочный процесс можно будет только с одним спарринг-партнером. Что уже и сделали обе теннисистки.
Сразу после того, как нам стало известно об этих правилах, я получил предложение для Иги. Элина Свитолина – очень хорошая спарринг-партнерша. С ней здорово тренироваться. Мы не раздумывали ни секунды,
– заявил наставник.
Интересно, что конкуренция на Australian Open обещает быть безумной. На турнир заявились все теннисистки из топ-100, кроме Карлы Суарес-Наварро и Тейлор Таунсенд.
Кто еще выступит из украинок на Australian Open
В основную сетку заявились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Еще две представительницы Украины находятся в альтернативном списке. Ими стали Екатерина Козлова на 4-й позиции и Катарина Завацкая – на 14-й.
В квалификации, которая состоится в Дубае (10-13 января), примут участие Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Дарья Снигур. В отборочный турнир заявилась только Завацкая, а Козлова – нет.
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