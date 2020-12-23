Перша ракетка України Еліна Світоліна обрала собі спаринг-партнерку для підготовки до турніру в Австралії. Нею стала чемпіонка Ролан Гаррос Іга Швьонтек з Польщі.

Українка Еліна Світоліна потрапила до попередньої заявки турніру WTA у Мельбурні (1-8 лютого) та заявилась в основну сітку Australian Open (8-21 лютого). Тож тепер на тенісистку чекає посилена підготовка до турніру, пише 24 канал.

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Спаринг-партнерка Світоліної

Світоліна вже обрала собі спаринг-партнерку для тренувального процесу. Нею стала сильна тенісистка з Польщі, яка стала справжнім відкриттям цього сезону на Ролан Гаррос, Іга Швьонтек. Про це розповів тренер 19-річної польської спортсменки Пьотр Сержпутовский.

Через пандемію всі тенісисти, які братимуть участь у турнірі в Австралії, повинні піти на двотижневий карантин, починаючи з середини січня наступного 2021-го року. У цей період спортсмени зможуть не зупиняти тренування. Продовжувати тренувальний процес можна буде лише з одним спаринг-партнером. Що вже й зробили обидві тенісистки.

Одразу після того, як нам стало відомо про ці правила, я отримав пропозицію для Іги. Еліна Світоліна – дуже хороша спаринг-партнерка. З нею здорово тренуватися. Ми не роздумували ані секунди,

– заявив наставник.

Tenis. Iga Świątek będzie trenować w Australii z Eliną Switolinąhttps://t.co/m5tfNAOyKS — Interia Sport (@SportINTERIA) December 20, 2020

Цікаво, що конкуренція на Australian Open обіцяє бути шаленою. На турнір заявились всі тенісистки з топ-100, окрім Карли Суарес-Наварро та Тейлор Таунсенд.

Хто ще виступить з українок на Australian Open

В основну сітку заявились Марта Костюк та Даяна Ястремська. Ще дві представниці України перебувають у альтернативному списку. Ними стали Катерина Козлова на 4-й позиції та Катаріна Завацька – на 14-й.

У кваліфікації, яка відбудеться у Дубаї (10-13 січня), візьмуть участь Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дар'я Снігур. У відбірковий турнір заявилась лише Завацька, а Козлова – ні.