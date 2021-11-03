Свитолина и Беленюк поддержали Динамо в игре с Барселоной: чемпионское фото

Киевское Динамо не осталось без поддержки родных трибун в матче с Барселоной в Лиге чемпионов. Поединок посетили ведущие украинские спортсмены Жан Беленюк и Элина Свитолина.

Поддержка чемпионов

Элина Свитолина прилетела в Украину для открытия именной звезды на "Площади звезд" в столице Украины. Теннисистка не смогла пропустить еще и матч киевского Динамо.

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Компанию первой ракетке Украины составил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Токио Жан Беленюк. Именно он выложил совместное фото с Элиной в своих соцсетях.

Спортсмены поддерживали киевское Динамо в матче Лиги чемпионов против Барселоны из VIP-ложи НСК "Олимпийский". А перед стартом поединка Беленюк и Свитолина появились в эфире транслятора Лиги чемпионов MEGOGO.

Борец-депутат коротко подписал фото в инстаграме: "Топим за Динамо".



Беленюк и Свитолина / Фото из instagram.com/zhanbeleniuk

Напомним, что оба спортсмена принесли Украине медали на Олимпиаде-2020. Жан стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. А Элина переиграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину в драматичном матче за "бронзу".