После продолжительной болезни умер легендарный тренер Свен-Йоран Эрикссон

В понедельник, 26 августа, перестало биться сердце шведского футбольного тренера Свена-Йорана Эрикссона. Ему было 76 лет.

В начале 2024 года бывший наставник сборной Англии сообщил, что ему осталось жить максимум 12 месяцев. Ему был диагностирован неоперабельный рак поджелудочной железы.

Читайте также Ливерпуль совершил крутой камбэк в матче под руководством легендарного тренера, который при смерти

Оставил выдающееся футбольное наследие

С тех пор он пытался вести активную социальную жизнь и успел побывать почти на всех домашних стадионах, где работал в течение карьеры. Эрикссона везде рады были видеть болельщики и он отвечал взаимностью.

Накануне вышел документальный фильм "Свен" о футбольном пути шведского тренера. В нем в конце Свен-Йоран обращался к миру с прощальной речью, где призвал людей ценить свою жизнь.

К сожалению, меньше, чем через неделю после премьеры известный наставник умер.

К слову. Последним местом работы для Свена-Йорана Эрикссона стал шведский футбольный клуб Карлстад. Он работал там спортивным директором до февраля 2023 года.

Достижения Свена-Йорана Эрикссона в футболе